Wéi d'Police en Donneschdeg am Nomëtteg op RTL-Nofro confirméiert, ass an der Nuecht op en Donneschdeg eng Persoun liewensgeféierlech blesséiert ginn.

D'Faiten hätte sech géint 4.20 Auer no enger verbaler Ausernanersetzung zu Waasserbëlleg zougedroen, esou d'Police. D'Affer hätt sech d'Blessuren éischten Erkenntnisser no méiglecherweis selwer zougefüügt.

No éischter Hëllef op der Plaz gouf de schwéier blesséierte Mann an d'Spidol gefuer. Weider Detailer kënnen zu dësem Zäitpunkt an den Ermëttlungen nach net matgedeelt ginn, esou d'Spriecherin vun der Police weider. De Parquet gouf iwwert de Virfall informéiert.