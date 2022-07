Géint 16.30 Auer koum et en Donneschdeg um Antoniushaff bei Wëntger zu engem déidlechen Accident.

Eng hollännesch Motocyclistin, déi an engem Grupp ënnerwee war, ass accidentéiert. Fir déi 51 Joer al Fra koum all Hëllef ze spéit.

Fir ze klären, wat genee geschitt ass, koum de Miess- an Erkennungsdéngscht op d'Plaz an et gouf eng Autopsie ordonéiert.

D'N12 gouf fir den Trafic gespaart.