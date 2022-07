Nach virun der Summerpaus hunn all d'Parteien an der Chamber iwwert eng méiglech Steierreform debattéiert.

"An Zäite vun Defiziter a Milliardenhéicht ass et leider net méiglech, eng gréisser Steierreform ze finanzéieren." Dat huet d’Finanzministesch Yuriko Backes en Donneschdeg am Kader vun der Consultatiounsdebatt iwwert d'Steieren an der Chamber widderholl.

Et soll awer zu punktuellen Upassunge kommen, fir, wéi d’Ministesch et genannt huet, de sozialen Zesummenhalt an der Gesellschaft ze garantéieren. Deemno sollen Elengerzéiender substantiell entlaascht ginn.

Detailer wëll d'Regierung spéitstens fir den Depot vum nächste Budgetsprojet bekannt maachen.