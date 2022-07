D'Loyerssubventioun, déi wärend der Tripartite decidéiert gi war, trëtt mat neie Chifferen a Modalitéiten den nächste Mount a Kraaft.

Deemno gëllen déi nei, no uewen ugepasst a gehéicht Montanten a Modalitéiten, ewell automatesch vum 1. August un, en Donneschdeg goung de Gesetzesprojet duerch d'Chamber.

Sou kritt zum Beispill eng eenzel Persoun oder Famill mat engem Kand 320 Euro de Mount bezuelt, dat bei enger maximaler Pai vu ronn 5.660 Euro. Eng Famill mat 3 oder méi Kanner kritt eng Subventioun vu 400 Euro fir dëse Stot, natierlech och gekoppelt un déi iewescht Limitte vun de Paien.

Fir Stéit, wou ewell eng Loyerssubventioun ausbezuelt gëtt, ginn d'Montanten automatesch adaptéiert. Fir all aner Stéit, déi eventuell dës Subventioun kënnen ufroen, réit den zoustännege Minister Henri Kox, fir um Guichet Unique z'iwwerpréiwen, ob een d'Krittäre fir dës finanziell Ënnerstëtzung erfëllt.

Dem Observatoire de l'Habitat no gëtt iwwer en Drëttel vun alle Stéit, déi eng Wunneng lounen, méi wéi 40 Prozent vun hirem Akommes fir d'Loyerskäschten an d'Chargen aus.

RTL-News: Tripartite-Accord Steierkredit: 84 € bis 44.000 € Gehalt, 76€ bis 68.000 €, duerno degressiv

De Communiqué

Hausse de la subvention loyer votée: une aide substantielle pour les ménages locataires en difficulté (15.07.2022)

Communiqué par : ministère du Logement Vu l'évolution des prix de la location au marché privé, ainsi que la hausse des prix de l'énergie due à la guerre en Ukraine, l'augmentation de la subvention loyer prévue dans le cadre des réformes des aides individuelles au logement a été anticipée. Cette décision prise lors des réunions du comité de coordination de la tripartite, cible les ménages les plus exposés à l'inflation actuelle.

Avec l'augmentation des montants alloués, les critères d'accès à cette aide financière pour les locataires sont aussi élargis. La subvention de loyer est calculée par rapport aux revenus et à la composition des ménages. Les familles monoparentales sont particulièrement prises en considération. Les montants alloués aux différents ménages éligibles vont progresser en moyenne de 50% par rapport à la situation actuellement en vigueur.

Les adaptations relatives à la subvention de loyer seront applicables de façon automatique à partir du 01/08/2022.

Les nouveaux montants maximaux par mois selon la composition de la communauté domestique :

Rappelons les constats de la note 27 de l'Observatoire de l'habitat : en 2019 le taux d'effort moyen pour les locataires du marché privé se situait à 37,3% et plus d'un tiers des ménages locataires (34,5%) allouait plus de 40% de leur revenu au paiement de leur loyer (plus charges).

«Avec la hausse de la subvention de loyer, le taux d'effort des ménages locataires au marché privé à revenu faible et modeste peut être substantiellement diminué. Il s'agit d'un soutien particulièrement précieux pour les familles monoparentales qui subissent la pression des prix actuels. Tous les bénéficiaires actuels de la subvention loyer verront leur aide financière adaptée automatiquement. Par contre, j'appelle les autres ménages à vérifier leur éligibilité et à faire les démarches nécessaires auprès du Guichet unique des aides au logement pour pouvoir profiter de ce soutien financier», a souligné le ministre du Logement, Henri Kox, lors du vote de la loi à la Chambre des députés le 14 juillet 2022.