Dat deelt de Finanzministère de Samschdeg de Moien an engem offizielle Communiqué mat.

Dës bescht Nott reflektéiert stabel ëffentlech Finanzen, esou wéi och en héije Revenu pro Awunner. Doriwwer eraus wier den AAA och en Zeeche fir eng gutt Gouvernance vum Land.

Fitch mengt doriwwer eraus am Rapport, dass d'Mesurëpäck wéi den "Energiedësch" an den "Solidaritéitspak" gehollef hätten, fir den Impakt vun der héijer Inflatioun ze miniméieren.

Mat enger virsiichteger Budgetspolitik weist sech d'Ratingsagence zouversiichtlech, dass Lëtzebuerg mëttelfristeg nees an eng gutt Balance kéint kommen.

Offiziellt Schreiwes

Fitch reconduit le « AAA » du Luxembourg (16.07.2022)

Communiqué par : ministère des Finances

L'agence internationale de notation Fitch vient de confirmer ce vendredi, après la fermeture des marchés, la notation de crédit AAA du Grand-Duché de Luxembourg avec perspective stable. Selon Fitch, cette meilleure note reflète un revenu par habitant élevé, de bons indicateurs de gouvernance et des finances publiques solides malgré le contexte difficile.

Dans son rapport, l'agence souligne la bonne tenue des finances publiques dans le contexte de la pandémie. Pour l'année 2022, Fitch estime que les paquets de mesures « Energiedesch » et « Solidaritéitspak », à hauteur de 1,1 % du PIB, visant à atténuer l'impact de l'inflation élevée, entraîneront un creusement du déficit au niveau des administrations publiques de 0,5% du PIB. L'agence reste toutefois confiante que le pays pourra à moyen terme et progressivement revenir à une situation d'équilibre, en mettant en oeuvre une politique budgétaire prudente.

Après le très fort rebond de la croissance en 2021, Fitch s'attend à un ralentissement de la croissance économique pour 2022. Ainsi, l'agence a revu à la baisse ses prévisions de croissance du PIB réel pour 2022 à 2,3 %, contre encore 3,5 % en février. Fitch note par ailleurs que le Luxembourg continue d'afficher le taux d'endettement public le plus faible parmi les pays notés AAA. La dette est tombée à 24,4% du PIB à la fin de l'année 2021. Même si elle pourra augmenter encore cette année pour atteindre 24,6 % du PIB, elle se stabilisera à 25 % en 2024 avant de reprendre une trajectoire descendante progressive.

L'agence retient que les liens commerciaux et financiers directs du Luxembourg avec la Russie et l'Ukraine sont très limités. Les effets indirects de la guerre en Ukraine affectent certes négativement la confiance des entreprises et des consommateurs, et la hausse des prix internationaux de l'énergie et des denrées alimentaires ont un effet modérateur sur la consommation intérieure. L'activité économique est toutefois relativement moins affectée par la flambée des prix de l'énergie, en raison de la petite taille du secteur manufacturier luxembourgeois et d'un secteur des services moins consommateur en énergie.

Du côté de l'inflation annuelle, Fitch estime que celle-ci s'établira en moyenne à 8,3 % en 2022 avant de retomber à 2,9 % en 2023. L'agence salue notamment l'accord tripartite trouvé en date du 31 mars entre le Gouvernement, le patronat et deux syndicats, sur le décalage de la tranche indiciaire de la mi-2022 et le principe d'une seule tranche indiciaire par 12 mois.

L'analyse met particulièrement en évidence la très bonne performance au niveau des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) du Grand-Duché en comparaison internationale. L'agence note qu'en termes de gouvernance, le pays se démarque par l'indépendance de ses institutions et sa transparence, un bilan de transitions politiques stables et pacifiques, des droits de participation au processus politique bien établis, des capacités institutionnelles solides, un État de droit efficace et un faible niveau de corruption.

La ministre des Finances, Yuriko Backes commente : « Dans le contexte actuel incertain, la reconduction de notre AAA constitue une nouvelle excellente, dont je me réjouis. Cette meilleure note possible est un gage de confiance et de stabilité, et elle est l'illustration de la résilience et de la performance de notre économie, même en temps de crise. Face aux multiples défis auxquels nous sommes confrontés actuellement, une politique budgétaire prudente et prévoyante reste la meilleure voie à suivre et sera un facteur déterminant pour maintenir la prospérité de notre pays à moyen et long-terme. »