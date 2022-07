D'Annalena Baerbock an de Lëtzebuerger Ausseminister hu sech e Samschdeg am Dräilännereck zu Schengen getraff.

Déi däitsch Ausseministesch Annalena Baerbock ass den Ament op Tour duerch Däitschland. Ee Joer no der déidlecher Iwwerschwemmungskatastroph huet déi gréng Politikerin e Samschdeg de Moien Adenau am Ahrdall besicht. E Samschdeg de Mëtteg stoung dunn e kuerzen Ofstiecher an d’Nopeschland Lëtzebuerg op der Agenda. Zu Schengen hat d’Annalena Baerbock Rendez-vous mat hirem Homolog Jean Asselborn, dee bannent kuerzer Zäit méi wéi just e Ministerkolleeg ginn ass.

Mam Bus koum déi gréng Politikerin am Dräilännereck iwwer d’Schengener Bréck. Iwwregens war et déi éischte Kéier, datt d’Annalena Baerbock hei zu Lëtzebuerg war. An direkt gouf kloer, datt an der däitscher Aussepolitik e frësche Wand bléist. Jonk an dynamesch, sou trëtt se op, déi den Ament bei eisen Nopere beléiftste Politikerin.

Zanter 18 Joer an der Aussepolitik, huet de Jean Asselborn der Newcomerin erkläert, op wat fir enger fir Europa symbolescher Plaz hie si ëmfänkt. Schengen. Dat klengt Lëtzebuerger Duerf ass jo Synonymie mat Reesen ouni Visa, bannent 26 europäesche Staaten. Et wier un der jonker Generatioun u Politiker ze suergen, datt dëse Privileeg bleift, sou de Rot vum Doyen u seng jonk Homologin.

Nom Ausfluch an d'europäesch Geschicht hu sech béid Politiker, knapps 48 Stonne virun engem leschte Conseil vun den europäeschen Ausseminister, an de Schied op eng Bänk zeréckgezunn.

Wee fräi fir Bäitrëttsgespréicher mat Nordmazedonien an Albanien

En informellt Gespréich tëscht zwee Politiker vu verschiddene Generatiounen, wou kloer d'Chimie stëmmt, um Enn vun deem et dunn awer nach eng Nouvelle gouf. Well Bulgarien e Samschdeg seng stuer Positioun opginn huet, schéngt de Wee elo fräi, fir datt d'EU Bäitrëttsgespréicher mat Nordmazedonien an Albanien ufänke kann.

Russesche Krich an der Ukrain verurteelt

Op engem kuerze Point Presse goufen och déi barbaresch Handlunge vu Russland an der Ukrain nach emol verurteelt. D'Solidaritéit mam ukrainesche Vollek gouf op en Neits ënnerstrach. Just 15 Kilometer vu Cattenom ewech huet déi däitsch Ausseministesch d'Positioun vun hirer Regierung a Saachen Atomenergie präziséiert. Däitschland géif weider um Atomausstig festhalen.

Eng Frëndschaftsvisitt, déi fir béid Politiker net zu Schengen op en Enn goung, wéi d'Annalena Baerbock et um Enn verroden huet, ma e Samschdeg den Owend am Saarland, wou ënner anerem e Public Viewing vum Match Finnland - Däitschland am Kader vun der Dammefuttball-EM um Programm stoung.