E Sonnden huet d’Partei Fokus hiren Nationalcomité organiséiert.

De Spëtzekandidat Frank Engel resuméiert, wouriwwer diskutéiert gouf, an wat d’Positioune vun der Partei sinn. Eppes steet fest. Bei Fokus wëllt een net politesch kategoriséiert ginn. Ausser mat Extremen hätt een näischt um Hutt. "Et wëllt kee Mënsch wësse wou s de stees, esoulaang s de eppes proposéiers, vun deem en mengt, datt et u senge Liewensëmstänn eppes zum positive kéint veränneren", seet den designéierte Spëtzekandidat Frank Engel.

An där Proposen dofir, hätt Fokus der schonn e puer op den Dësch geluecht. Diskutéiert gi wier e Sonndeg am Nationalcomité iwwert d’Suerg vun de Energiepräisser, déi an d’Luucht ginn, an d’Inflatioun. Awer och iwwert de Wuesstem, dee besser misst an d’Groussregioun agebett ginn.

Mat wéi engen Haaptsujeten een da wëllt d'nächst Joer an de Walkampf starten, wier nach net kloer, wëll een net wéist, wéi den Zoustand vum Land deen Ament wier. Fest steet awer, datt ee wichtege Sujet wäert déi sozial Gerechtegkeet sinn, an d'Steiergerechtegkeet. "Mir hätten zwar gären, mee mer kënnen net, ass zu dësem Zäitpunkt keng Optioun méi", betount de Frank Engel. D’Leit hätte schonns ze laang eng Steierreform versprach kritt. D’Upassung vum Barème un d’Inflatioun wier ze maachen an och eng gerecht Kategoriséierung vu bestëmmte Lounkategorien a -stufen wier noutwendeg. Doriwwer eraus huet Fokus schonn viru Wochen eng Propos fir e sozialen Index gemaach.

E weidere Sujet, deen den Nationalcomité um Sonde beschäftegt huet, war d’demokratesch Entwécklung vum Land. Hei ass een net zefridde mat der Aarbecht vum Parlament, well dëst seng Kompetenzen net richteg géing wouerhuelen. Dofir gëtt iwwer eng Form vun Direktwal vun der Regierung nogeduecht. "D’Leit solle kënnen decidéieren, wien se op Regierungsniveau dirigéiert", erkläert de Frank Engel.

Fir d’Gemengewale wäert een dann net an der Positioun sinn, fir flächendeckend Lëschten opzestellen, sou de Spëtzekandidat. Well op ville Plaze wäerte Biergerlëschten existéieren, wëll een sech eventuell mat deene Leit zesummendinn. Kloer wär awer och elo schonn, datt een an deene grousse Gemengen eege Lëschte wäert opstellen, an dat mat den eegen Themen.