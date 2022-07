E Méindeg den Owend koum d'Nouvelle, dass et beim Stauséi an engem Bësch géing brennen. D'Feier konnt allerdéngs séier ënner Kontroll bruecht ginn.

Éischten Informatiounen no war d'Feier op der Héicht Béiwen ausgebrach. D'Pompjeeë waren ufanks vun engem grousse Bëschbrand ausgaangen, konnten d'Feier awer séier ënner Kontroll bréngen. Wéi et heescht bleiwen d'Pompjeeën iwwer Nuecht op der Plaz, am Fall, datt nach eng Kéier e Fonke géing ugoen.

Den Helikopter war och op der Plaz, fir sech e Bild iwwert d'Ausmooss vum Feier ze maachen.