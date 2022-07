An der Nuecht vun e Samschdeg op e Sonndeg ass enger Persoun aus der Vakanz opgefall, dass d'Iwwerwaachungskamerae bei sech doheem verstallt waren.

Des weideren huet d'Persoun Stëmmen an der Géigend vun de Kameraen héieren, wéi se via Distanz op den Iwwerwaachungssystem zougegraff huet. D'Police ass op d'Plaz gefuer a konnt do och e presuméierten Abriecher inflagranti erwëschen.

Den Abriecher gouf festgeholl an hat e Sonndeg de Moien direkt Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.