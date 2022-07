Géint 9.45 Auer gouf et e gréisseren Accident op der Diddelenger Autobunn a Richtung Stad, dat tëscht der Aire de Berchem an dem Gaasperecher Kräiz.

Et gouf e gréissere Réckstau bis zeréck op d'Beetebuerger Kräiz. Scho kuerz nom Accident waren d'Leit opgeruff, d'Plaz groussraimeg ze evitéieren. Och an d'Géigerichtung ass de Verkéier méi lues gelaf.

E Camion ass engem Bus hannendrop gerannt. De CGDIS schwätzt vun 12 Blesséierten, dovunner awer 11, déi just fir eng Kontroll missten an d'Spidol kommen. De Bus hätt RTL-Informatiounen no och duerch den Impakt nach en Auto ze pake kritt.

Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vun Diddeleng, der Stad an dem Réiserbann.