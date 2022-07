Bei den hëtzegen Temperaturen en Dënschdeg hat et op e puer Plazen uechtert d'Land gebrannt. D'Feiere konnte geläscht ginn an et goufe keng Blesséierter.

Op engem Feld um CR346 tëschent Schrondweiler a Schieren haten eng Bottemaschinn an e puer Botte Feier gefaangen. D'Pompjeeë vu Colmer-Schieren, Noumer, Miedernach an der Nordstad waren op der Plaz. Brand tëscht Schrondweiler a Schieren (19.7.22) © Ketty a Rom Hankes An och um Hierzenhaff zu Bettenduerf waren d'Pompjeeën aus der Nordstad wéinst engem Brand op engem Feld mat Botten am Asaz. Ënnerstëtzt goufe si vun de Pompjeeë vu Bettenduerf, Beefort, Colmer-Bierg, Lëntgen a Reisduerf, grad ewéi der Ambulanz aus der Fiels. Tëscht Maarnech a Rouderssen stoung géint 18 Auer e Mädrescher a Brand. Hei hunn d'Pompjeeë vu Klierf an Housen d'Feier geläscht. D'Pompjeeë vu Wäiswampech, Wëntger an Ëlwen goufen da géint 18.20 Auer op e Feld zu Hëpperdang am Kleimillewee geruff, och hei hat et gebrannt. En Dënschdeg den Owend géint 22 Auer hunn d'Pompjeeë vu Waldbëlleg, der Fiels an Hiefenech missten ausrécken, fir e Feier an engem Bësch zu Waldbëlleg um Nisendall ze läschen. Iwwerdeem hat et an enger Poubelle tëscht Léifreg a Béiwen gebrannt, grad ewéi zu Ënsber an der Gaass.