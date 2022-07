Och op eise Stroosse war en Dënschdeg vill lass. 6 Blesséierter gouf et bei 4 Accidenter uechtert d'Land.

Zu Beetebuerg bei der Kierchplaz koumen e Motocyclist an en Auto net laanschteneen. Eng Persoun gouf blesséiert a vun de Rettungsdéngschter vun Diddeleng a Beetebuerg versuergt.

Op der N5 tëscht Schuller a Käerjeng ass en Automobilist mat sengem Gefier an e Bam gerannt. Och hei gouf et ee Blesséierten. Am Asaz waren de Samu vun Esch, d'Pompjeeë vun Dippech an d'Ambulanz vum Sadiff.

Géint 20.15 Auer krute sech tëscht der Wuelesser Déckt a Weiler zwee Ween ze paken. D'Rettungsdéngschter vun Housen, Klierf an der Nordstad hu sech ëm déi zwee Blesséierter gekëmmert.

An och um Riesenhaff an der Zon Industriell goufen zwou Persoune bei enger Kollisioun tëscht zwee Autoe blesséiert. D'Ambulanze vu Réiden a Wolz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Rammerech waren am Asaz.