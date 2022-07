Aus Protest géint de Bau vum Contournement blockéieren zanter e Freideg e Grupp vun Aktivisten de Bësch tëschent Käerjeng a Suessem.

"Bobi bleift" - mat deem Slogan hu sech e Grupp Aktivisten am Bobësch tëschent Käerjeng a Suessem installéiert, fir de Bau vum Käerjenger Contournement ze verhënneren. 2 Deeg nodeems d'Bëschbesetzer hir Aktioun ëffentlech bekannt gemaach hunn, krute si e Mëttwoch de Moie Besuch vun der Naturverwaltung. Si wieren opgefuerdert ginn, de Bësch ze verloossen, esou d'Aktivisten RTL géigeniwwer.

Hir Constructiounen, Plattformen déi mat Kloterseeler opgehaange goufen, géingen d'Beem beschiedegen a si wieren net am Aklang mam Naturschutzgesetz. D'Aktiviste gesinn eng gewëssen Ironie an deem Reproche, vue datt d'Beem fir d'Strooss sollen ofgeholzt ginn. Dee 4,2 Kilometer laange Käerjenger Contournement wäert op ganzer Längt duerch de Bobësch féieren an um Niveau vum Zämerbësch och en Impakt op eng Natura-2000-Zone hunn.

Vun der Naturverwaltung krute mir op Nofro confirméiert, datt Mataarbechter op der Plaz waren.