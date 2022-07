Den 112 mellt 4 Accidenter, bei deenen all Kéier eng Persoun blesséiert gouf.

Op der Diddelenger A3 tëscht der Aire de Berchem a Léiweng ware géint 17.10 Auer en Auto an e Moto net laanschtenee komm. De Samu an d'Ambulanz aus der Stad hu sech ëm déi blesséiert Persoun gekëmmert. Weider waren d'Pompjeeën aus der Stad a vun Diddeleng op der Plaz.

Géint 18.31 Auer ass um Belval e Motocyclist gefall a blesséiert ginn. D'Rettungsdéngschter vu Käerjeng-Péiteng a Suessem-Déifferdeng waren am Asaz.

E bësse méi spéit koum et um RN32 tëscht Uewerpallen an Ell zu enger Kollisioun tëscht engem Bus an engem Automobilist. Och hei gouf et ee Blesséierten. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter vu Réiden an Ell.

Zu Éileng un der Mess ass géint 2.30 Auer en Auto an e Gruef geroden. Hei hunn d'Rettungsdéngschter vun Esch-Uelzecht a Monnerech de Blesséierte versuergt.