Lors de sa réunion du 20 juillet 2022, le Comité de conjoncture a analysé la situation du marché du travail du mois de juin 2022 et la situation conjoncturelle nationale.

Pour le mois d’août 2022, le nombre de demandes introduites en matière de chômage partiel a diminué de 76 unités par rapport au mois précédent. Au total, 59 entreprises ont introduit une demande d’octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure au cours du mois prochain. Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 48 demandes, la décision finale de l’attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement. Parmi ces 48 demandes, 32 relèvent de source conjoncturelle et 12 de source structurelle, c’est-à-dire liées par un plan de maintien dans l’emploi et 4 en lien de dépendance économique. Les demandes avisées positivement pour le mois d’août 2022 concernent 6.140 salariés (calcul en ETP/emplois temps-plein) contre 7.889 salariés le mois dernier. Ensuite, le Comité de conjoncture a avisé négativement un nouveau plan de redressement. De plus, le Comité de conjoncture a émis un avis positif suite à une demande d’exemption fiscale d'indemnités bénévoles de licenciement, en application de l'article 115 (10) L.I.R. Cette demande concerne 50 personnes. Enfin, le Comité de conjoncture a émis un avis positif en relation avec les dispositions légales en matière de préretraite-ajustement concernant 26 salariés. Le Comité a proposé un taux de participation au coût de la préretraite.