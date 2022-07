E Freideg goufe 5 Police-Stagiairen, déi hir Police-Ausbildung an der Belsch ofgeschloss hunn, offiziell vereedegt. Domat si se lo offiziell Beamten.

Hir Ausbildung hu si wärend 22 Méint an der École nationale supérieure de la Police (ENSP) zu Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or an der Belsch absolvéiert.

Present bei der Vereedegung waren nieft dem Minister fir bannenzeg Sécherheet Henri Kox och der Police hire Generaldirekter Philippe Schrantz an den Direkter vun de Ressources Humaines Francis Lutgen.

Communiqué

Cérémonie de prestation de serment de cinq fonctionnaires-stagiaires du cadre policier du groupe de traitement A1

Le vendredi, 22 juillet 2022 a eu lieu la cérémonie de prestation de serment de cinq fonctionnaires-stagiaires du cadre policier du groupe de traitement A1. Lors de cette cérémonie, les nouveaux membres parmi les rangs des cadres supérieurs ont été assermentés par Monsieur Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, et en présence du directeur général de la Police grand-ducale Philippe Schrantz ainsi que du directeur ressources humaines Francis Lutgen.



Les cinq lauréats ont accompli avec succès leur formation de 22 mois à l'École nationale supérieure de la Police (ENSP) à Saint-Cyr-Au-Mont-d'Or et seront prochainement détachés aux différentes directions régionales de la Police.



Lors de la cérémonie, le ministre a félicité les fonctionnaires-stagiaires pour l'accomplissement de leur formation et a tenu à les remercier d'avoir fait le choix de rejoindre la Police grand-ducale, et ainsi de s'engager à garantir la sécurité du pays. Il s'agit d'un métier valorisant et honorable sur tous les plans, a-t-il conclu.

Procédure de recrutement et formation

Comme pour les autres groupes de traitement policiers, l'examen-concours pour devenir cadre supérieur (groupe de traitement A1) consiste en deux étapes : d'abord l'épreuve d'aptitude générale (organisée par le Centre de gestion du personnel et de l'organisation de l'Etat, CGPO) puis, dans une deuxième étape, des épreuves spéciales organisées par la Police. Après ceci, les candidats sont admis au stage en fonction des places ouvertes et de leur classement dans les différentes épreuves après un examen médical, une consultation de l'extrait du casier judiciaire et une enquête de moralité. Par la suite, ils suivent une formation policière théorique et pratique auprès de l'École nationale supérieure de la Police à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon.