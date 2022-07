E Samschdeg am Nomëtteg géint 16.40 Auer huet an engem Stater Bus een Déif probéiert, engem Passagéier d'Auer vum Handgelenk ze rappen.

Dee Plang ass allerdéngs net opgaangen - aner Passagéier hunn den Déif dovunner ofgehalen an hie festgehalen, bis d'Police koum. Op Uerder vum Parquet gouf de presuméierten Täter festgeholl an e Sonndeg de Moien dem Untersuchungsriichter presentéiert.

An engem weidere Virfall an der Stad gouf der Police an der Nuecht op e Sonndeg géint 3.45 Auer een Abroch an een Auto an der Rue des Bains gemellt. De presuméierten Täter hat dobäi d'Fënster vum Won ageschloen a Wäertgéigestänn geklaut. Wou de presuméierten Täter kuerz drop an der Rue Goethe dobäi gesi gouf, wéi hie probéiert huet an ee weideren Auto anzebriechen, gouf e vun de Beamte gestallt. Déi geklaute Géigestänn aus dem éischten Auto konnte séchergestallt an dem Besëtzer zeréckgi ginn. Op Uerder vum Parquet gouf de presuméierten Déif festgeholl.