Am Norde vum Land ass d'N25 fir den Ament no engem méi graven Accident tëscht engem Bus an engem Motorrad gespaart.

Tëscht Kautebaach a Wolz ass e Motocyclist mat engem Bus, an deem keng Passagéier souzen, kollidéiert. Wéi et vun der Police heescht gouf de Motorradsfuerer dobäi schwéier blesséiert. No enger Éischtversuergung op de Plaz, koum de Blesséierte mam Rettungshelikopter an d'Spidol. Op Uerder vum Parquet ass d'Police technique op der Plaz, fir déi genee Ëmstänn ze klären. D'Streck ass fir d'Dauer vun der Aarbechte gespaart. © Domingos Oliveira / RTL