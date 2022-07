Tëschent Chrëschtnech an der Fiels waren e Sonndeg am spéiden Nomëtten 10 Pompjeescorpse wéinst engem Brand op engem Feld am Asaz.

Et ass awer kengem Mënsch eppes geschitt. D'Pompjeeë vu Waldbëlleg, der Fiels, Noumer, Beefort, Lëntgen, Fëschbech, Miedernach, Iermsdref, Bettenduerf a Colmer waren op der Plaz, grad wéi e Grupp, fir Déieren ze retten. Och zu Beyren an zu Mäerzeg waren d'Pompjeeë wéinst Bränn am Asaz e Sonndeg den Owend, Blesséierter gouf et keng. Zu Nidderfeele gouf et e Sonndeg géint 17.30 Auer en Accident tëschent 2 Autoen, eng Persoun gouf do blesséiert.