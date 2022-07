An der Nuecht vum 22. op den 23. Juli gouf et eng Cyberattack op den Energie-Fournisseur Enovos an den Netzbedreiwer Creos.

Dat deelt de Mammegrupp Encevo an engem Communiqué mat. D'Cellule de crise wier direkt declenchéiert ginn an d'Situatioun den Ament ënner Kontroll. D'Attack hätt awer nach en negativen Impakt op d'Clients-Portaille vun deenen 2 Entreprisen. Et géing een dru schaffen, fir dat sou séier wéi méiglech ze behiewen. D'Versuergung mat Elektresch a Gas wieren net betraff an d'Depannage-Servicer wiere garantéiert, ënnersträicht Encevo.

Communiqué de presse

Le Groupe Encevo tient à informer que ses entités luxembourgeoises Creos (gestionnaire de réseau) et Enovos (fournisseur d’énergie) ont été victimes d’une cyberattaque dans la nuit du 22 au 23 juillet 2022. La cellule de crise du Groupe Encevo a été déclenchée immédiatement et la situation est actuellement sous contrôle. Nous sommes en train de réunir tous les éléments nécessaires à la compréhension et à la résolution complète de l’incident. Néanmoins, cette attaque a un impact négatif sur le fonctionnement des portails clients de Creos et d’Enovos. Nous nous excusons auprès de nos clients pour les désagréments et nous faisons au mieux afin de rétablir le service le plus rapidement possible.

Creos et Enovos soulignent que la fourniture d’électricité et de gaz ne sont pas touchées et que le service de dépannage est garanti.