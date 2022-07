D'Ekipp vun RTL sicht no Leit, déi interesséiert wieren beim Opbau vun der wuessender Offer vu Videoen um Site ze hëllefen.

Deng Erfarung ass heibäi net esou wichteg, wéi deng Motivatioun, eppes Neies ze léieren.

Am Detail sicht RTL no Leit, déi bei Tournagë fir de Site kënnen hëllefen. Gesicht ginn zwee Profiller: Engersäits Kandidat*innen, déi op engem méi héijen Niveau mat Kameraen ëmgoe kënnen, fir u Serien ewéi „RTL Today Eats the World” oder anere gréissere Projete matzeschaffen. Heifir misst du professionell Kamerae bedéngen an am Idealfall och Videoe mat Adobe Premiere Pro beaarbechte kënnen.

Den zweete Profil dee gesicht gëtt, si Leit, déi prett wieren, mat hirem Handy kuerz Clips ze filmen, zum Beispill am Kader vun Eventer oder Concerten oder och „Behind the scenes“. Net nëmme kéints du an dëser Roll also fir näischt u flotten Eventer deelhuelen, mee du géifs och nach dofir bezuelt ginn.

Fir matzemaachen hues du zwou Optiounen:

Optioun 1 – ee kuerze Clip fir déi sozial Medien – dat ass alles, wat s de fir den Deel Eventer/Handy maache muss.

Schéck eis ee kuerze vertikale Clip vun engem Event

maximal 60 Sekonnen

Du kanns ee Frënd oder eng Frëndin fir Hëllef froen, wann s du de Clip am Voxpop-Stil maache wëlls!

Optioun 2 – film eng Aktivitéit – dat mëss de am Idealfall, wann s du un eise gréissere Projete matschaffe wëlls, mee Optioun 1 kann och schonn duergoen, falls de eis e puer eeler Projete vun dir matschécks, déi mir eis ukucke kënnen.

Film eng Aktivitéit – du kanns selwer eraussichen, wéi eng Zort Aktivitéit

maximal Längt: 4 Minutten

Querformat (landscape)

Du kanns e Frënd oder eng Frëndin fir Hëllef froen, wann s du se bei der Aktivitéit filme wëlls

Wann s de mam filme fäerdeg a mam Resultat zefridde bass, fëll de Formulaire um Enn vun dësem Artikel aus a luet däi Clip / deng Clips erop. Wann s du zousätzlech Pluspunkte sammele wëlls, da schéck eis ee Link zu engem Portfolio oder anere Videoen, déi s du gemaach hues (och wann dat net op „professioneller“ oder bezuelter Basis war).

Am Géigenzuch kanns du ee vun dräi Präisser gewannen

Eng Apple Watch Series 5

D'Geleeënheet, fir mat RTL ze schaffen

Ee personaliséierte Stage

Fir d'Apple Watch kënnen ze gewannen, muss du eis däin Dossier bis de 17. August schécken. Fir d'Freelance Aarbecht a méiglecherweis och fir de Stage kënne mir awer och nach Dossieren akzeptéieren, déi no dësem Datum agereecht ginn!