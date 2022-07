Virun enger Woch hunn de Carlos a seng 2 Schwëstere bei engem Feier alles verluer. Hëllef vum Staat kréie si awer net. Si mussen elo eleng eens ginn.

De Carlos Tavares erënnert sech drun, wéi wann et gëschter geschitt wier. Wéi seng Schwëster gejaut huet, dass et brennt an d'Nopesch vum leschte Stack Kreesch gedoen huet, well se net erauskoum. De 25 Joer ale Kapverdianer, seng zwou Schwësteren a seng Frëndin stinn ëmmer nach ënner Schock.

Et war d'Nuecht vum 15. op de 16. Juli wéi géint 1.30 Auer Moies e Feier an dësem Bouneweger Café-Restaurant ausbrécht. D'Marcia, dem Carlos seng Schwëster, ass dat éischt, wat d'Feier bemierkt. Voller Panik mécht si hir Famill wakereg. Duerch d'Viischtdier konnte si net. Also si si aus dem éischte Stack aus de Fënstere gesprongen an hunn alles zeréckgelooss.

"Et war... Mir mussen dat vergiessen. Zanterdeem kann ech net méi gutt schlofen. Soubal ech wakereg ginn, denken ech direkt un d'Feier. Mee et hätt kënne méi schlëmm sinn. Ech war bal ageschlof. 10 Minutte méi spéit an et wier méi schlëmm ausgaangen", sou de Carlos Tavares., deen zënter engem Joer zu Lëtzebuerg lieft a schafft.

Déi Nuecht selwer si si bei hirem grousse Brudder ënnerkomm, deemno hu si net missen an engem Foyer vun der Stad Lëtzebuerg ënnerbruecht ginn. Ma dat war e grousse Feeler, wéi sech duerno erausgestallt huet. D'Famill huet domat nämlech hiert Recht op Hëllef souzesoe verluer.

"Mir waren dunn do a si soten eis: Mir kënnen Iech net hëllefen. Dir hutt eng Aarbecht. Mir waren iwwerrascht. Wat wier mat eis geschitt, wa mir keng Famill hei hätten? Wiere mer dann op der Strooss? A mir schaffen. Dat ass eng gutt Saach. Mir brauchen Hëllef a mir hunn Hëllef vun hei verdéngt. Mee ech si réischt zënter 2 Méint hei. Ech hunn déi Reegel net kannt. Mir wossten net, wéi et leeft. Ech sinn einfach ëmmer nach iwwerrascht", erzielt d'Mila Tavares, déi eelste Schwëster.

Elo schlofe si bei engem Frënd vun der Famill. Déi eng op der Couch, déi aner op enger Matrass um Buedem. E Relogement ass net a Siicht. Dat huet och seng Grënn, wéi de Sozialschäffe vun der Stad Lëtzebuerg Maurice Bauer erkläert:

"D'Famill huet eis den Ament gesot, dass si eng Léisung dans l'immediat hunn. Duerno si si zeréck bei eis komm, fir dann awer eng aner Wunneng ze kréien, well déi Léisung iwwert déi länger Zäit net schéngt duerzegoen. Do musse mir elo kucken. À Priori hate mir den Ament, wou se elo zeréckkomm sinn, keng Wunneng disponibel. Mir kucken, fir eis nach eng Kéier mat de Leit zesummenzesetzen an dann an Zukunft eng Léisung ze fannen. Mee dat ass eben e Problem, well mir e ganz ugespaante Wunnengsmarché hunn, wou mir och lo net einfach kënne soen: Wéi vill brauch dir der? Mir hu se."

D'Famill huet dowéinst elo e Spendenopruff am Internet gestart. Heiriwwer krute si och schonn eng Partie Kleeder. Fir d'Geldspende si si awer och immens dankbar. Dermadder wëlle si dann d'Kautioun bezuelen, soubal si eng nei Wunneng fonnt hunn.