Kuerz no 12 Auer hat et tëscht Klenghouschent a Wäicherdang gerabbelt. Eng Persoun gouf blesséiert, wéi de CGDIS am Bulletin mellt.

Zwee Autoe waren net laanschtenee komm. D'Ambulanz vu Clierf an d'Pompjeeë vu Wolz waren op der Plaz. Géint 15.30 Auer ass zu Mäerkels an Dellewee a Motocyclist gefall. Och hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Ambulanz vu Wolz an d'Pompjeeën aus dem Kiischpelt goufen an den Asaz geruff. Kuerz viru 16 Auer gouf et op der A1 a Richtung Stad op der Héicht vum Centser Tunnel en Accident tëscht 2 Autoen. Et ass beim Materialschued bliwwen. D'Rettungsdéngschter aus der Stad waren op der Plaz.