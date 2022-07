Den nationale Wiederdéngscht MeteoLux huet e Méindeg seng App lancéiert. D'Iddi dohannert ass et, méi Leit kënnen ze erreechen.

An der App fënnt een ënner anerem detailléiert Informatiounen iwwer déi aktuell Wiedersituatioun an och Previsioune fir déi nächst Deeg. Am Fall vu schlëmme Wiedere kënnen d'Bierger iwwer Push-Noriichte gewarnt ginn. Ma och d'Leit selwer kënne mathëllefen, andeems se hir Observatiounen iwwer bestëmmte Wiederphenomener direkt iwwer d'App kënne matdeelen.

Nei App vu Meteolux - Reportage Sabrina Backes

Am grousse Ganze kann een d'Applikatioun an dräi Voleten opdeelen. Deen éischten ass dee vun de Wiederprevisiounen. De MeteoLux-Meteorolog Luca Mathias:

"Dir hutt de Volet Previsioune fir den Dag selwer an och fir déi nächst 5 Deeg. Dat sinn dann eben expertiséiert Previsiounen, déi dann ëmmer op Echeancë vu 6 Stonne gewise ginn. Wou een da wéi gesot Néierschléi, Temperatur, dat predominant Wieder, wat virausgesot ass, alleguer déi wichteg Phenomener sinn do zesummegefaasst."

An der Moyenne wier et awer esou, datt d'Donnéeë just bis zu 5 Deeg wierklech zouverlässeg wieren. Previsiounen, déi iwwer 5 Deeg eraus ginn, wiere just Tendenzen. D'Wieder kann een awer och a Quasi-Echtzäit, dat heescht just mat liichte Retarden, op Radar- a Satellittebiller suivéieren.

E weidere Volet ass dee vun de Wiederwarnungen. Zum Beispill kënnen d'Leit viru méiglechen Iwwerschwemmungen oder Donnerwiederen iwwer Push-Noriichte gewarnt ginn.

"Et ass esou, dass ee souwuel, wat d'Regioun ugeet, dat heescht Dir kënnt sou wuel fir den Norden, wéi och fir de Süden, oder och fir béid Regioune Warnungen astellen. An da kënnt Dir och den Niveau vun de Warnungen astellen, wëllt der souwuel fir giel, orange a rout Warnungen oder nëmme fir rout. An da kënnt Dir souwuel fir déi eenzel Wiederphenomener astellen, wéi wéi eng Phenomener der wëllt gewarnt ginn oder wéi eng Warnungen Dir wëllt hunn."

Ma och d'Leit selwer kënne mathëllefen, dat geet iwwer de Volet Observatiounen, de MeteoLux-Expert Luca Mathias:

"Do kënnen d'Benotzer dat aginn, wat si dobaussen observéieren op hirer Plaz. Do ginn et da virdefinéiert Wiederphenomener, déi een dann aussiche kann, dat heescht ass et sonneg, reent et, hu se staarke Wand gesinn, ginn et Iwwerschwemmungen etc. Do kënnt der dann är Observatioun aginn. Déi bleiwen dann an der App fir eng hallef Stonn. Déi Donnéeën, déi hëllefen eis dann haaptsächlech fir dann eng besser Vue hei am Land ze hunn, iwwer dat, wat geschitt, sou dass mir dann och méi séier reagéiere kënnen, wann eppes wier."

D'MeteoLux App gëtt et op véier Sproochen: Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch an Englesch. Dem Luca Mathias no goufen och vill Ressourcë mobiliséiert, fir d’App kënnen sou accessibel wéi méiglech ze gestalten. Zum Beispill goufe staark Kontraster fir d'Kaarte benotzt an Texter aus der App kënnen och virgelies ginn.

An Zukunft sollen och nach weider Funktiounen an der App derbäi kommen.

Schreiwes

L'application mobile «MeteoLux» est disponible à partir du 25 juillet 2022 (15.07.2022)

Communiqué par : Administration de la navigation aérienne (ANA) À partir du 25 juillet 2022, la nouvelle application mobile «MeteoLux» sera disponible. Elle a été mise en place conjointement par le Département météorologique et le service IT de l'Administration de la navigation aérienne, et fournit des informations détaillées sur les conditions météorologiques actuelles et à venir au Luxembourg.

L'application mobile contient toutes les prévisions à court et à moyen terme, les avis d'alertes ainsi que les observations réalisées à notre station située à l'aéroport de Luxembourg-Findel sur les 5 derniers jours.

Des fonctionnalités permettant de suivre les conditions météorologiques en temps réel telles que des animations radar et satellites ont également été mises en place. Il existe également la possibilité d'apporter votre contribution en participant activement aux observations de la Grande Région.

«MeteoLux» a les atouts suivants:

• Les prévisions météorologiques font l'objet d'analyses approfondies et bénéficient de l'expertise de nos prévisionnistes se relayant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces prévisions sont actualisées au moins deux fois par jour. Il existe deux zones de prévisions et d'alertes distinctes, à savoir le nord et le sud du pays ;

• Des images radar des précipitations en quasi-temps réel avec une haute résolution spatiale de 250m peuvent être affichées dans l'application ;

• Il y a également la possibilité de personnaliser les notifications selon les besoins (prévisions, alertes selon les niveaux de sévérité et les phénomènes concernés ;

• En coopération avec l'Administration de l'environnement, les alertes de la qualité de l'air (ozone et particules fines) peuvent être diffusées ;

En coopération avec l'Administration de la gestion de l'eau, les alertes d'inondations peuvent être diffusées ;

• L'utilisateur peut communiquer sa propre observation de phénomènes météo (par exemple brouillard, grêle, neige, etc...) de façon anonyme et sans inscription préalable. Ce partage facile et rapide d'observations sera très utile dans le cadre du service opérationnel de «MeteoLux». Les prévisionnistes recevront ainsi des informations météorologiques complémentaires en temps réel qui pourront jouer un rôle important, notamment en cas de phénomènes météo virulents et/ou locaux, permettant ainsi un meilleur suivi des vigilances émises ;

• Une interface pensée pour rendre le contenu de l'application accessible au plus grand nombre, y compris aux personnes en situation de handicap, nécessitant notamment l'usage d'outils d'assistance (contrastes des couleurs, alternatives textuelles etc.);

• L'application est disponible en 4 langues différentes: luxembourgeois, français, allemand et anglais.

L'application mobile «MeteoLux» sera disponible pour les mobiles Android et iOS dès le 25 juillet 2022 via les plateformes de téléchargement «App Store» et «Google Play».