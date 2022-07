Well et u Beamte feelt, huet eng Visitt vun der Uno hei am Land op Demande vun der Regierung misse verluecht ginn. Dat huet Paperjam gemellt.

D‘Visitt am Kader vun de Mënscherechter an den Entreprisë wier fir den 18. bis den 28. Juli geplangt gewiescht, mee wier a leschter Minutt verluecht ginn.