Zanter den Dënschdeg de Muere 5 Auer gëtt déi jonk Fra vermësst. Fir d'lescht gouf si zu Esch gesinn.

Si ass 19 Joer al, schlank an tëscht 1.60 an 1.70 grouss. Si huet brong Hoer a brong An.

All Informatioune si fir d'Police vun Esch op der Nummer (+352) 244 50 1000 oder iwwer E-Mail (police.esch@police.etat.lu).