Um Dënschdeg den Owend huet d'Police um Boulevard de Kockelscheuer zu Gaasperech eng Vitesskontroll gemaach.

Eng ganz Rei Leit waren an der 50er-Zon ze séier ënnerwee, deels waren et souguer grav Verstéiss. A véier Fäll kruten d'Chauffeuren 2 Punkten ofgezunn a missten eng Strof vu jeeweils 145 Euro bezuelen. Géint véier weider Autosfuerer gouf eng Plainte gemaach, well si mat Geschwindegkeete vun tëscht 90 an 108 Stonnekilometer ënnerwee waren.