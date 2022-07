Dës goufen haaptsächlech am Cactus verkaf, datt ee se nach op anere Plaze kritt huet, ass net ausgeschloss.

Bei de Mais-Röllchen sinn et all d'Produiten, déi bis den 7.12.2022 inclus gutt sinn. Bei den Natur Chipsen a bei de Paprika Chipsen sinn et déi selwecht Oflafdatumer. Betraff sinn d'Tute mat 125 Gramm Inhalt.

A Prouwe goufen "Tropanalkaloide" festgestallt, déi Iwwelzegkeet oder Kappwéi provozéiere kënnen, festgestallt.