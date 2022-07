D'Police sicht no Zeien, déi eppes am Zesummenhang mat 12 beschiedegten Autoen zu Miersch gesinn hunn.

Tëscht e Samschdeg den Owend 18 Auer an e Méindeg de Moien 7.30 Auer goufen zu Miersch bei engem Autoshändler an der Rue de la Gare am Ganzen 12 Autoen zerkraazt. All Informatioun ass fir d'Police vu Miersch um (+352) 244 90 1000 oder per E-Mail op police.mersch@police.etat.lu.