D'CGFP fuerdert op d'mannst en Dag Homeoffice pro Woch an eng gerecht Besteierung vum Teletravail fir Frontalieren, déi am ëffentlechen Déngscht schaffen.

D'Staatsbeamtegewerkschaft hat dës Woch eng Entrevue bei der Finanzministesch Yuriko Backes, fir op verschidde Problemer hinzeweisen, heescht et an engem Communiqué.

Et hätt een d'Yuriko Backes dozou opgefuerdert, d'Verhandlunge mat den Nopeschlänner z'intensivéieren, fir eng durabel Léisung fir d'Frontalieren ze fannen, déi beim Staat schaffen. D'Ministesch hätt och verséchert, datt hire Ministère mat de Responsabelen aus der Belsch, Frankräich an Däitschland beméit wier, fir déi ongläich Behandlungen duerch deementspriechend Steierkonventiounen aus der Welt ze schafen.

Als Rappel: Zanter dem 1. Juli dierfe Grenzgänger just nees eng limitéiert Zuel vun Deeg vun doheem aus schaffen, ouni steierlech Nodeeler ze riskéieren oder am Heemechtsland cotiséieren ze mussen. An d’Situatioun ass vun Nopeschland zu Nopeschland ënnerschiddlech.

Däitsch Frontalieren kënnen nëmme maximal 19 Deeg Teletravail maachen, ouni an Däitschland besteiert ze ginn. Frankräich accordéiert 29 Deeg an d'Belsch theoretesch bis zu 34 Deeg. Den Accord, dee scho méi laang mam Grand-Duché fonnt gouf, muss awer nach an der Belsch ratifizéiert ginn. Dat Ganzt gëtt doduerch nach méi oniwwersiichtlec, well des Bestëmmunge fir de Gros vun den Fonctionnairen net gëllen.

Fir d'CGFP dierfe Staatsbeamte keng Nodeeler par Rapport zum Privatsecteur hunn. Donieft dierften déi nei Reegelen a kengem vun den Nopeschlänner méi schlecht sinn, wéi déi exzeptionell Reegelen, déi a Coronazäiten temporär agefouert goufen. Am Kloertext Staatsbeamten, déi an Däitschland, Frankräich oder der Belsch am Teletravail schaffen, dierfen op kee Fall steierlech benodeelegt ginn, egal wéi vill Homeoffice se man. Datt de Minister fir den ëffentlechen Déngscht Marc Hansen bei der Entrevue net derbäi war, gëtt ausdrécklech vun der Staatsbeamtegewerkschaft bedauert.