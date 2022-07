An der Nuecht vum 22. op den 23. Juli gouf et jo eng gréisser Cyberattack op d‘Energie-Fournisseuren Enovos an den Netzbedreiwer Creos.

Dobäi goufen eng Rei Donnéeën aus den informatesche Systemer erausgezunn, respektiv aner Deeler vum System inaccessibel gemaach.

De Grupp Encevo wier dobäi alles ze maachen, fir déi piratéiert Donnéeën z‘analyséieren, mee aktuell hätt een nach net déi néideg Informatiounen, fir all déi Persounen z‘informéieren, déi potentiell kéinten dovunner concernéiert sinn.

Dat schreift de Grupp Encevo an engem Communiqué a rifft domat hir Clienten, op fir net Kontakt mat hinnen opzehuelen.

Se hätten awer een Internetsite en place gesat, wou ee sech kéint iwwer d‘Progrèsen informéieren.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Comme annoncé le 25 juillet, différentes entités du Groupe Encevo, à savoir le gestionnaire de réseaux Creos et le fournisseur d’énergie Enovos, ont été victime d’une cyberattaque dans la nuit du 22 au 23 juillet. Lors de cette attaque, un certain nombre de données ont été exfiltrées des systèmes informatiques ou rendues inaccessibles par les pirates.

Le groupe met actuellement tout en œuvre pour analyser les données piratées. Pour l’instant, le Groupe Encevo ne dispose pas encore de toute l’information nécessaire pour informer personnellement chaque personne potentiellement concernée.

C’est la raison pour laquelle nous prions notre clientèle de ne pas prendre contact pour l’instant avec les services du groupe à ce sujet.

Un site internet (https://www.encevo.eu/en/encevo-cyberattack/) a été mis en place et sera mis à jour en fonction de l’évolution de la situation. Nous nous excusons encore une fois auprès de nos clients pour les désagréments et nous faisons au mieux afin de rétablir le service complet le plus rapidement possible.

Creos et Enovos soulignent encore une fois que la fourniture d’électricité et de gaz ne sont pas touchées et que le service de dépannage est garanti.

Esch-sur-Alzette, le 28 juillet 2022