Zu Kënzeg an der Rue de la Chapelle huet en Donneschdeg e Feld gebrannt. Tëscht Uewerkäerjeng an Héiweng hunn e Feld an Hecke gebrannt.

A béide Fäll waren d'Pompjeeë aus den Zentere Käerjeng-Péiteng a Suessem-Déifferdeng am Asaz. De CGDIS mellt dann och nach en Accident. Géint 14.30 Auer en Donneschdeg ass e Won op der A1 op der Héicht vu Waasserbëlleg bäigaangen. De Samu huet missten op d'Plaz geruff ginn. Zwou Persoune goufe verwonnt.