D'Police mellt en Iwwerfall op en Zeitungsbuttek zu Beetebuerg an der Lëtzebuerger Strooss.

Ënner anerem soll e Messer am Spill gewiescht sinn. 3 Persoune sinn op der Flucht. D'Sichaktioun ass am Gaangen. Am Raum Beetebuerg soll ee kee mam Auto mathuelen. Verdächteg Persoune soll een dem 113 mellen.