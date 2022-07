Wéi aus dem 112-Bulletin ervirgeet, hat et en Donneschdeg net wäit vum Stauséi, zu Kënzeg, Wolz an zu Stroossen gebrannt.

Tëscht Béiwen a Léifreg war géint 16.30 Auer e Feier op engem Feld, dat selwecht kuerz viru 17 Auer zu Kënzeg.

Zu Wolz gouf et 19.30 Auer e Vegetatiounsbrand an no 22 Auer haten zu Stroossen Hecke Feier gefaangen.

En Accident gouf et dann nach tëscht Haassel an Duelem. Do krute sech ^ zwee Ween ze paken an zwou Persoune goufe verwonnt.