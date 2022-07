De Serge Allegrezza ass 62 Joer al an d'nächst Joer am Mäerz ginn et 20 Joer, datt en un der Spëtzt vum Statec steet.

De Serge Allegrezza hält 2024 als Direkter vum Statec op. Dat schreift e Freideg d'Lëtzebuerger Land. "Iergendwann muss ech e Stréch zéien", gëtt hien an der Zeitung zitéiert. Hie wëll weider schaffen, mä muss sech, wéi e selwer seet, en neien Job sichen an engem anere Beräich. De Statec plënnert och vum Kierchbierg op de Belval. Dat wär e gudde Moment fir opzehalen, esou de Serge Allegrezza. Intern huet d'Sich no engem Nofollger schonn ugefaangen.