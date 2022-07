Bis e Freideg de 27 Juli goufen et hei am Land am Ganzen 23 Fäll vu confirméierten Afepouken, dat heescht 9 weider Fäll bannent enger Woch.

All déi Concernéiert si männlech. Et huet keng Persoun missten hospitaliséiert ginn.

Eng éischt Liwwerung u Vaccinen soll am August ukommen. Et handelt sech ëm 1.400 Dosissen. Am Ganze goufen där iwwer déi zoustänneg EU-Autoritéit Hera 109.000 bestallt.

Et handelt sech ëm de Vaccin Imvanex vum Produzent Bavarian Nordic.

De Conseil supérieur des maladies infectieuses preparéiert grad d'Recommandatiounen en Vue vun der Impfcampagne.

An Europa goufen et bis ewell 13.000 Fäll vun Afepouken.

Déi meescht Leit hunn tëscht 31 a 40 Joer a si männlech.

Schreiwes vun der Santé

Point hebdomadaire sur la variole du singe (29.07.2022)

Communiqué par : ministère de la Santé Jusqu'au 26 juillet 2022, dans 37 pays et zones de la région européenne, un total de 13.043 cas de variole du singe a été signalé aux autorités sanitaires European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce qui représente une augmentation de 2.439 cas depuis la semaine dernière [1].

La majorité des cas avaient entre 31 et 40 ans (5.222/12.735 - 41%) et étaient des hommes (12.606/12.688 - 99,4%). Parmi les cas dont le statut VIH était connu, 37% (2.153/5.889) étaient séropositifs. La majorité des cas présentaient une éruption cutanée (7.259/7.663 - 94,7%) et des symptômes systémiques tels que fièvre, fatigue, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, frissons, maux de gorge ou céphalées (5.105/7.663 - 67%). 339 cas ont été hospitalisés (6,2%), dont 131 qui ont nécessité des soins cliniques. Un cas a été admis en unité de soins intensifs pour des raisons autres que l'infection à virus de la variole du singe. Aucun cas n'a été signalé comme étant décédé. Certains (34) cas ont été signalés comme étant des travailleurs de la santé, tous exposés hors contexte professionnel.

Jusqu'au 27 juillet 2022 inclus, 23 cas de variole du singe ont été détectés au Luxembourg, ce qui représente une augmentation de 9 cas depuis la semaine dernière. Jusqu'à présent tous les cas détectés sont des hommes dont la moyenne d'âge est de 39 ans. Aucun cas n'a été hospitalisé. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen[1].

Concernant la vaccination, une première livraison de vaccins issus de la commande HERA est prévu au cours du mois d'août. Le Luxembourg devrait recevoir 1.400 doses de vaccin sur un total de 109.000 doses commandés par HERA. Le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) est en train de préparer des recommandations sur la campagne de vaccination qui démarrera dès que les vaccins seront livrés.

La Direction de la santé rappelle qu'il est important de se protéger contre le virus et d'éviter les situations à risque afin de limiter la propagation du virus. Parmi les mesures de protection, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon, éviter de partager le linge de lit et les serviettes avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées, et se protéger en cas de contact sexuel.