D'Meedche gëtt schonn zënter dem 18. Juli vermësst a gouf fir déi leschte Kéier géint Hallefnuecht zu Rëmeleng gesinn.

D'Mara Filipa Pereira Lopes ass ongeféier 1,67m grouss, huet eng dënn Statur, schwaarz schëllerlaang Hoer, e Piercing an der Nues, e puer Ouerréng an eng Tätowéierung um lénken Aarm.

Wéi et fir d'lescht gesi gouf, hat et eng gro Joggingsbox un an e schwaarze bauchfräien Top.

All Informatioun ass fir d'Stater Police um Telefon (+352) 244 40 1000 oder iwwer Mail u Police.LUXEMBOURG@police.etat.lu.

© Police