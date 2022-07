D'Post annoncéiert nei Tariffer. Fir z.B. e Standardbréif national ze verschécken, musse Verbraucher vu September un 1 Euro amplaz 80 Cent bezuelen.

Wéinst den allgemeng bekannten Evolutioune passt och d'Post hir Präisser no uewen un. Dëst betrëfft d'nationaalt an internationaalt Verschécke vu Bréiwer a Päck. De Präis vun engem nationale Standardbréif geet vun 80 Cent op elo 1 Euro erop. E Bréif, dee bannent Europa oder an d'Welt verschéckt gëtt, kascht vum 1. September u 35 Cent méi.

© Post

Eng leschte Kéier huet d'Post d'Tariffer den 1. Mee 2019 ugepasst.

An der Moyenne huet e Stot zejoert iwwregens 6 Timbere konsuméiert.

Schreiwes

Evolution des tarifs des envois postaux au 1er septembre 2022

Afin d'assurer la pérennité et la qualité du service universel dans un contexte de baisse structurelle continue des volumes de courrier et d'augmentation des coûts, notamment de main-d'oeuvre, d'infrastructure et de transport, et pour continuer à innover et à s'adapter aux usages et aux besoins de ses clients, POST Luxembourg procédera le 1er septembre 2022 à des ajustements tarifaires. Cette adaptation des tarifs postaux concerne les envois nationaux et internationaux de lettres et de colis.

Au 1er septembre 2022, l'affranchissement d'une lettre standard augmente de 20 centimes d'euro pour les envois nationaux et passe ainsi à 1,00 EUR. Celui d'une lettre standard vers l'Europe et vers le reste du monde augmente de 35 centimes d'euros et passe respectivement à 1,40 EUR et à 1,75 EUR. Conformément à la loi du 26 décembre 2012 sur les services postaux, la mise en application de ces nouveaux tarifs par POST au premier échelon (jusqu'à

50 grammes) des envois postaux du service postal universel a été approuvée par l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR).

L'affranchissement de ce premier échelon de poids est la référence de base pour les tarifs des envois postaux des échelons supérieurs. Le principe de « multiplicateur du timbre de référence », introduit en 2015, permet au client d'apposer des timbres à valeur faciale identique tirés d'un même carnet, quel que soit la catégorie d'affranchissement. Au 1er septembre 2022, les tarifs des différentes catégories d'envois postaux s'adapteront également selon ce principe.

Les associations et fondations sans but lucratif continueront à bénéficier de tarifs préférentiels. Elles peuvent faire appel à POST pour profiter d'un tarif spécial pour l'envoi standard national. Cet affranchissement réduit « ATR » équivaut à la moitié du tarif habituel et passe ainsi au 1er septembre 2022 à 0,50 €. A compter du 1er septembre 2022, les timbres-poste à valeur faciale inférieure aux nouveaux tarifs applicables peuvent toujours être utilisés à condition d'ajouter un affranchissement complémentaire.

Les timbres sans valeur faciale sont valables pour l'envoi de courriers d'un poids déterminé sans limitation de durée. Ainsi, un timbre « L50g » par exemple reste valable pour l'envoi national d'une lettre standard de 50 grammes. Au vu des analyses publiées par l'International Post Corporation, ces dernières attestent que la tarification de POST Luxembourg est comparativement faible, tant pour les tarifs nationaux que pour les envois internationaux. A la suite des adaptations, les tarifs postaux de POST Luxembourg continueront à se situer en-dessous de la moyenne des tarifs appliqués en Europe. Dans les pays limitrophes, les tarifs comparables appliqués actuellement pour un envoi national prioritaire jusqu'à 50 grammes sont de 1,00 EUR en Allemagne, de 1,89 EUR en Belgique et de 2,86 EUR en France. Sachant que les catégories de poids varient en fonction des pays.

En moyenne, chaque ménage luxembourgeois a consommé 6 timbres en 2021.

Pour rappel, la dernière révision des tarifs des services postaux de POST Luxembourg datait

du 1er mai 2019.