Domadder behält de Grand-Duché déi bescht méiglech Notatioun, genee sou wéi och scho bei der Agence Fitch.

Den "AAA" resultéiert aus zolitten ëffentleche Finanzen trotz engem schwierege Kontext an enger kompetitiver Ekonomie, schreift de Finanzministère.

Schreiwes

DBRS Morningstar confirme également le « AAA » du Luxembourg

Communiqué par : ministère des Finances L'agence de notation DBRS Morningstar rejoint l'agence Fitch pour confirmer la notation de crédit « AAA » du Luxembourg, et ce avec perspective stable. La note résulte pour l'agence des finances publiques solides du Luxembourg malgré le contexte difficile, une économie compétitive et prospère et des institutions politiques stables.

Après le rebond de la croissance en 2021, et une dynamique résiliente au premier trimestre 2022, l'agence relève que les perspectives à court terme de l'économie luxembourgeoise se sont affaiblies avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et l'inflation des prix de l'énergie qui l'accompagne. Ceci se traduit notamment par une révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2022 à 2,6 %, au lieu des 3,9 % prévu précédemment. Pour 2023, la prévision de croissance est révisée à la baisse de 2,9% à 2,1%. L'agence souligne par ailleurs qu'une éventuelle interruption prolongée de l'approvisionnement en gaz russe pourrait augmenter davantage le risque de détérioration de la situation économique au sein de l'Union européenne et donc également au Luxembourg.

Ces dernières évolutions augmentent également les pressions budgétaires à court et moyen-terme. DBRS estime ainsi que les paquets de mesures « Energiedësch » et « Solidaritéitspak », à hauteur de 1,1 % du PIB, entraîneront une augmentation du déficit au niveau des administrations publiques à 0,7% du PIB en 2022 et à 0,4% en 2023.

Malgré le contexte macroéconomique, marqué par un essoufflement de la conjoncture internationale et une inflation élevée, l'agence demeure convaincue que l'économie luxembourgeoise dispose d'atouts majeurs pour résister à d'éventuels nouveaux chocs. DBRS met également en évidence le caractère robuste du tissu économique ainsi que la résilience de la place financière et son rayonnement international avec une industrie de fonds de renom et des secteurs bancaire et d'assurances reconnus.

Un rapport de crédit de l'agence de notation S&P, consacré au Luxembourg et également publié en date du 29 juillet 2022, établit une analyse comparable et arrive à des conclusions similaires que DBRS.

La ministre des Finances, Yuriko Backes commente: « Cette nouvelle confirmation de notre notation « AAA » est une nouvelle rassurante dans l'actuel contexte macroéconomique hautement incertain. Cette note témoigne du bien-fondé de la politique budgétaire responsable du gouvernement, et des mesures prises pour renforcer la résilience de notre économie. Alors que nous faisons face à des défis importants dans les mois à venir, je suis confiante que le projet de Budget de l'Etat pour l'année 2023 reflètera un juste équilibre entre le maintien d'une trajectoire budgétaire saine et des mesures ciblées en faveur de ceux qui en ont le plus besoin.»