La visite s’est déroulée dans le contexte de la célébration du 20ème anniversaire des relations de coopération au développement bilatérales entre le Luxembourg et la Mongolie, qui se concentrent sur le renforcement des services de cardiologie, notamment à travers l’application des solutions de télémédecine. La cérémonie officielle a eu lieu en présence de, entre autres, Sereejav Enkhbold, ministre de la Santé de la Mongolie, Bold Javkhlan, ministre des Finances de la Mongolie, et de Tumur-Ochir Tsedev-Orchir, directeur général de l’hôpital Shastin à Oulan-Bator.

L’événement a donné l’occasion à Franz Fayot et Bold Javkhlan de signer un nouvel accord bilatéral doté d’une enveloppe indicative de 5 millions d’euros pour les cinq prochaines années. L’accord prévoit la continuation du renforcement de la télémédecine et des services cardiovasculaires afin d’améliorer l’accès aux services de santé primaires et de contribuer au développement du secteur médical mongol. Lors de la cérémonie, le ministre Fayot, Manuel Tonnar, directeur de la Coopération, et le docteur Jean Beissel, ancien directeur de l’Institut National de Chirurgie Cardiaque et de Cardiologie Interventionnelle, se sont vus décernés l'ordre « Altangadas » pour leurs contributions exceptionnelles au secteur de la santé de la Mongolie. Il s’agit de la plus haute distinction de l'État mongol pour les citoyens étrangers.

Le déplacement a en outre donné lieu à une réunion avec Khalid Sharifi, chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Mongolie, lors de laquelle Franz Fayot a signé un nouvel accord, qui, sur une durée de cinq ans, accorde une enveloppe de 5 millions d’euros au FNUAP pour promouvoir l'élimination de la mortalité maternelle et périnatale.

Le ministre Fayot a par ailleurs eu des entrevues bilatérales avec Sereejav Enkhbold, ministre de la Santé de la Mongolie, et Munkhjin Batsumber, vice-ministre des Affaires étrangères de la Mongolie, lors desquelles il a mis en avant les excellentes relations de coopération au développement entre le Luxembourg et la Mongolie et les bons résultats qui en ont découlé.

Des visites de terrain de plusieurs hôpitaux soutenus par la Coopération luxembourgeoise dans la province de Khuvsghul ont permis au ministre Fayot de voir les acquis des projets de santé mis en œuvre en Mongolie, notamment en matière de télémédecine, de santé maternelle et néonatale et de cardiologie.

Au programme figuraient en outre des entrevues avec Erdenetsogt Odbayar, conseiller en matière des affaires étrangères du président de la Mongolie, Sharavdorj Iderbayasgalan, gouverneur de la province de Khuvsgul, ainsi qu’une réunion avec des représentants du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF).