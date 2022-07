E Samschdeg den Owend ass e Motorradsfuerer op der Streck Krautem a Richtung Schlammestee gefall a gouf verwonnt.

Eng Ambulanz aus Beetebuerg an d'Pompjeeë Réiserbann waren op der Plaz.

Zu Esch-Uelzecht ass um 6.40 Auer am Rond-Point Raemmerich een Auto accidentéiert. De Bilan sinn zwee Blesséierter.

Dann huet et nach e Sonndeg de Moie géint 5.30 Auer zu Colmer-Bierg hannert der Schwämm bei engem Restaurant gebrannt. D'Pompjeeë vu Colmer-Bierg, Biissen an Nordstad waren op der Plaz. Et koum keng Persoun zu Schued.