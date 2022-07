Grad an Zäite vu Klimawandel stelle sech déi Lénk aus der Stad d'Fro, wisou net virausgeduecht gi wär.

E Sonndeg gëtt an der Stad den neien Boulevard de Kyiv ageweit. Dat ass den Tronçon vun der neier N3 tëscht dem Pont Buchler op der Gare an dem Lycée technique zu Bouneweg. Déi Leit, déi do ze Fouss ënnerwee wieren, géifen allerdéngs vun der enormer Hëtzt erschloen ginn. Op der ganzer Streck wier just Makadamm, keen ee Bam an net mol eng Heck an et géing schéngen, wéi wann dat och net virgesi wier, kritiséieren déi Lénk aus der Stad.

Dat bëssen „Gréngs" tëscht den Tramsschinne wier kaum eng Erliichterung fir d'Foussgänger an et géing sech d'Fro stellen, firwat an Zäite vu Klimawandel mat Summeren, déi ëmmer méi waarm ginn, vu Ponts et Chaussées net virausgeduecht gi wär. Déi Lénk Stad invitéieren dofir den zoustännege grénge Minister François Bausch, fir sou séier wéi méiglech eppes z'ënnerhuelen.

Schreiwes

Boulevard de Kyiv – Planter des arbres au plus vite!

Ce dimanche , le tronçon de la nouvelle N3 entre le Pont Buchler et le Lycée technique de Bonnevoie sera inauguré sous le nom de « Boulevard de Kyiv ».

Or celles et ceux qui y circulent à pied se trouvent écrasés par l'énorme chaleur émise par l'immense surface asphaltée. L'espace végétal aménagé entre les rails du tram n'y change rien.



Aucun arbre, aucun arbuste n'est pour le moment présent près des trottoirs et cela ne semble pas non plus être prévu. On se demande comment il est possible, en cette période de changement climatique comportant des étés de plus en plus chauds, que les responsables de l'Administration des Ponts et chaussées n'aient pas prévu dans leur planification la végétation nécessaire et tout à fait réalisable.

déi Lénk Stad invite le ministre Vert compétent à y remédier au plus vite!

Luxembourg, le 30 juillet 2022 Communiqué par déi Lénk Stad