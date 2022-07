Déi leschte Kéier gouf d'Meedchen den 29. Juli zu Mamer gesinn. Informatioune si fir den 113.

Dat 14 Joer aalt Lilly Aubertin gëtt zanter e Freideg den Owend vermësst. Fir d'Lescht gouf hatt géint 19.20 Auer zu Mamer gesinn. Hatt ass tëscht 1,60 an 1,70m grouss, vu schlanker Statur an hat deen Dag e schwaarze Pullover, wäiss Turnschlappen an eng gro Joggingsbox un. Ausserdeem huet d'Meedchen eng Bréck.

Et ass méiglech, dass hatt sech den Ament an der Stad ophält. Wien eppes weess oder d'Lilly Aubertin gesinn huet, soll sech beim 113 mellen.