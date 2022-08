E Sonndeg géint 17 Auer sinn tëscht Eschduerf an dem Heischtergronn en Auto en e Moto net laanschtenee komm.

Nieft dem Samu vun Ettelbréck war och nach d'Ambulanz Nordstad op der Plaz grad ewéi d'Pompjeeën Albesch a Wolz. Eng Persoun war bei deem Accident verwonnt ginn.

Quasi ëm déi selwecht Zäit gouf et zu Péiteng an der Rue d'Athus en Accident tëscht 2 Autoen. D'Rettungsdéngschter vu Péiteng waren am Asaz. Eng Persoun gouf blesséiert.