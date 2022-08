Mat 377 Stonne Sonn war et dëst Joer de sonnegste Juli iwwerhaapt, dee jee op der Wiederstatioun um Findel gemooss gouf.

Domat huet de Juli 2022 en neie Rekord op d'Bee gestallt. Rekordmeeschter war bis dato de Juli 2018 mat 348 Stonne Sonn.

© Meteolux

Et war e sonnegen a gläichzäiteg immens dréchene Mount mat 6,8 l/m². Wéi Meteolux mellt, war leschte Mount den drëttdréchenste Juli zanter den éischten Opzeechnungen am Joer 1947. Am mannsten Nidderschlag koum am Joer 1949 erof mat 2,2 l/m².

© Meteolux

Mat Bléck op d'Temperature konnt festgestallt ginn, dass et e waarme Juli war, wat awer net aussergewéinlech fir e Summermount ass. D'Duerchschnëttstemperatur louch dëst Joer bei 20,6 °C. Dat ass 1,9 °C méi wéi de Schnëtt vun de Joren 1991-2020 mat enger Moyenne vun 18,7 °C. De Juli 2022 kënnt op déi sechst Plaz vun de wäermste Juli-Méint zanter 1947.

© Meteolux

En Hëtztrekord gouf et leschte Mount mat enger Héchsttemperatur vu 36,3 °C awer net. De 25. Juli 2019 goufen um Findel nämlech 39,0 Grad gemooss.

Den Detail kënnt Dir um Site vu Meteolux noliesen.