De 24. November 2021 ass an der Rue de l'Hôpital zu Dikrech e Mann an en Altersheem agebrach an huet divers Géigestänn geklaut.

An deem Zesummenhang sicht d'Police elo no Zeien, déi de Mann op der Foto kennen oder soss nëtzlech Informatiounen hunn. All d'Detailer si fir d'Police ënnert der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu).