De Grand-Duché läit liicht ënnert dem Seuil vun den Emissiounen, déi ee sech am europäesche Kader gesat hat.

Zejoert goufen zu Lëtzebuerg eppes méi wéi 8 Milliounen Tonnen CO2 produzéiert. Dat wieren der liicht méi wéi nach dat Joer virdrun, wat awer deels op de Lockdown an deem Joer zeréckzeféiere wier, schreift den Ëmweltministère. Domat läit Lëtzebuerg dann och liicht ënnert dem Seuil vun Emissiounen, déi ee sech am europäesche Kader gesat hat.

Ënnert anerem am Beräich vun der Industrie a vun der Constructioun gouf allerdéngs méi CO2 produzéiert wéi geplangt. Am Transportsecteur, dee fir gutt 60 Prozent vun den Emissioune responsabel ass, gouf et dogéint eng Baisse vu knapp 20 Prozent am Verglach zu virun der Pandemie.

D'Landwirtschaft huet hir Emissiounen och reduzéiert an domat hir Ziler erfëllt. D'Zil bleift d'Klima-Neutralitéit bis 2050 an eng Reduktioun vu méi wéi 50 Prozent un CO2-Emissioune bis 2030.

Strategie "Energie spueren"

Nodeems op europäeschem Plang decidéiert gi war, 15 Prozent u Gas anzespueren, huet Lëtzebuerg elo eng entspriechend Strategie ausgeschafft. Ënnert anerem soll gekuckt ginn, wéi een an ëffentleche Gebaier kann Energie spueren. D'selwecht um Niveau vun de Gemengen. Ma och d'Bierger solle mat agebonne ginn, dofir soll am September eng Informatiounscampagne lancéiert ginn, déi d'Leit soll animéieren, méiglechst vill Energie ze spueren.

Et gëllt elo schonn den Internetsite energie-spueren.lu.

Schreiwes

Stratégie nationale de réduction de la demande d'énergie: premières mesures visant l'État, les entreprises, les communes et les citoyens (01.08.2022)

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

Lors de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres de l'Énergie de l'UE, les États membres sont parvenus à un accord politique sur une réduction − dans une première phase de nature volontaire − de 15% de la demande de gaz naturel entre le 1er août 2022 et le 31 mars 2023. Le gouvernement se joint à cet effort de réduction et appelle à une vigilance immédiate et une solidarité de l'ensemble des acteurs.

Le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire a mis en place, ensemble avec les ministères concernés, de premières mesures au niveau national afin d'accroître la sécurité de l'approvisionnement en énergie du Grand-Duché du Luxembourg. Ces mesures, qui ont pour but de réaliser des économies d'énergie pendant les mois à venir, afin de nous préparer à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement en gaz en provenance de Russie, ont été élaborées en étroite concertation avec tous les acteurs concernés. Elles mettent à contribution toute la société: l'État, les communes, les citoyens et les entreprises.

1. État: mesures de réduction de la consommation énergétique

Afin de réduire la consommation énergétique des bâtiments publics, le ministère de la Mobilité et des Travaux publics, en étroite collaboration avec le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, est en train d'élaborer des instructions claires pour une gestion plus économe en énergie des bâtiments publics. À cet effet, une note circulaire sera envoyée à tous les ministères.

2. Communes: acteurs clés dans la réduction de la consommation énergétique

Les communes, qui sont toutes engagées dans le Pacte Climat, font déjà des efforts et sont actives dans l'amélioration continue de leur efficacité énergétique, qui conduisent à une réduction de leur consommation d'énergie et par conséquent de leurs coûts d'énergie.

Afin de les encourager à renforcer ces efforts d'économies d'énergie, le ministère de l'Intérieur, ensemble avec le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire, envoient une note circulaire aux communes intitulée «Vigilance sur la consommation d'énergie − économies d'énergie», proposant des mesures concrètes de sobriété énergétique dans le cadre des diverses activités communales.

Par ailleurs, ensemble avec la Klima-Agence, un séminaire, sous forme de webinaire, sera organisé le 8 septembre pour donner plus de détails sur la campagne nationale, les documents mis à disposition de la commune et les mesures à mettre en place.

3. Entreprises: échanges étroits avec le gouvernement en cours

Conscient de leur rôle important dans la réduction de la consommation énergétique nationale, mais également des contraintes auxquelles les entreprises sont confrontées, le ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire et le ministère de l'Économie sont en contact étroit et régulier avec l'UEL, la FEDIL, et les chambres professionnelles, afin d'identifier les potentiels de réduction de consommation d'énergie et d'élaborer une stratégie de sensibilisation de leurs membres.

4. Citoyens: lancement d'une campagne nationale en septembre

Pour devenir plus rapidement indépendants des importations d'énergie, chaque citoyen(ne) est également invité à participer à l'effort de réduction. Ainsi, en septembre, le gouvernement présentera une vaste campagne nationale d'information et de sensibilisation, qui a comme objectif d'inciter l'ensemble de la société à économiser l'énergie. Par ailleurs, le gouvernement renforcera ses efforts pour développer les énergies renouvelables.

Plus d'informations sur la campagne nationale seront communiquées en septembre. En attendant, il est rappelé que des conseils pour économiser l'énergie sont déjà disponibles sur www.energie-spueren.lu.