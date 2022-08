Delhaize freet seng Clienten, fir de Produit zréck an de Buttek ze bréngen, wou si rembourséiert géife ginn.

Et gëtt ee Verdacht, datt dës Pesto ee Produktiounsfeeler opweist.

All aner Produiten vun där Zort wieren net betraff. Infoen um Nummer 30 90 11.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer et de ramener au magasin le produit cidessous. Delhaize a décidé de retirer ces produits du marché et de les rappeler auprès des consommateurs en raison d’une possible migration de DEHP (phtalate de di-2-éthylhexyle) DEHP vers l'aliment.

Info produits:

Nom : PESTO ROSSO 190 g

Marque : Delhaize

Code EAN : 5400113653127

Numéro de lot : Lot 3F062MFC132

Date de péremption : 31/03/2025

Période de commercialisation : 19/05/2022 au 10/06/2022 inclus

Chaque jour, Delhaize effectue des centaines de contrôles de qualité en interne afin de garantir à tout moment la qualité et la sécurité alimentaire de ses produits.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer.

Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente où ils l’ont acheté. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s’excuser pour les désagréments occasionnés.

Pour de plus amples informations, les clients peuvent s'adresser à notre service Clients au numéro gratuit (+352) 30 99 11.