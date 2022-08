En Accident mat 5 Blesséierten gouf et e Méindeg géint 19.20 Auer op der Tréier Autobunn Direktioun Däitschland, tëscht Mënsbech a Fluessweiler.

En Auto an e Camion waren dra verwéckelt. D’Rettungsekippe vu Jonglënster, Mäertert, Mensder an Nidderaanwen waren op der Plaz.

No 22 Auer krute sech op der Nordstrooss, Richtung Stad, tëscht Colmer Bierg an dem Mierscherbierg och en Auto an e Camion ze paken. Hei gouf eng Persoun verwonnt. D'Ambulanz Nordstad war op d'Plaz geruff ginn, grad ewéi d'Pompjeeë vu Biissen a Colmer Bierg.

Zu Zolwer an der Scheierhaffstrooss gouf et kuerz virun Hallefnuecht en Accident. Och hei gouf et ee Blesséierten.