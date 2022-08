D'Riewen zu Nidderdonwen an de Wéngerte strecke sech Richtung Sonn. Déi vill Sonnestonnen dinn hinne gutt.

De giele Stär, deen iwwer Bierg an Dall blénkt, hätt positiv Auswierkungen op d'Drauwen, si géifen d'Hëtzt besser verdroen ewéi d'Fiichtegkeet vum leschte Joer. Wéinst der viller Sonn wären d'Drauwen bis ewell vu Krankheete verschount bliwwen.

Op der Musel hoffen d'Wënzer op e gudde Joergang. D'Drauwe wäre gesond. Nëmmen hei an do entdeckt een e liichte Sonnebrand. Dat gëllt virun allem fir Drauwestäck, déi de ganzen Dag der Sonn exposéiert ginn. Iwwer Reen géif sech elo awer och kee bekloen. Fir d'Entwécklung vun den Drauwe kéim deen elo gutt.

Dëst Joer kéint ee mat 2020 vergläichen. Viru 24 Méint war et och dréchen an et huet un Néierschlag gefeelt. D'Thema nei Drauwen-Zorte laanscht d'Musel bleift och aktuell. Déi nächst Deeg a Woche ginn entscheedend fir den Optakt vun der Drauwelies.

Nach ass et roueg an de Wéngerte laanscht d'Musel. A 5 bis 6 Woche kéinten d'Drauwen ugefaange ginn, geliest ze ginn.